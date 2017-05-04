Массовое производство Tesla Model Y начнется в 2020 году, тестовое — в 2019. Платформа будет «совершенно другой», чем у Model 3

Сегодня компания Tesla отчиталась за первый квартал 2017 финансового года. Напомним, выручка компании выросла почти вдвое в годовом выражении, а поставки достигли рекордного уровня – 25 051 машин.

Как сообщает источник, во время конференции, посвященной квартальному отчету, Илон Маск проронил несколько слов о будущем автомобиле Tesla Model Y.

Tesla Model Y – полностью электрический компактный кроссовер компании должен быть запущен в производство в 2020 году, а первые тестовые автомобили сойдут с конвейера в конце 2019 года, отметил Маск. Вопреки предыдущим данным, Model Y получит «совершенно иную платформу», а не ту, что использует предназначенный для широкой аудитории электромобиль Tesla Model 3.

Также Маск упомянул, что у Tesla Model Y не будет традиционной 12-вольтовой АКБ, используемой для обеспечения питания вспомогательных подсистем. Это должно помочь добиться существенного сокращения суммарной длины прокладываемой электропроводки, снизить затраты на производство и упростить сам процесс. Чем меньше проводов, тем выше степень автоматизации производства. В ближайшем будущем глава компании планирует существенно увеличить количество роботов, трудящихся на производственных линиях компании.

В амбициозном плане производителя нарастить объемы поставок до 1 млн автомобилей к 2020 году Model Y отведена главная роль.

Источник: The Verge