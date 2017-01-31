MasterCard и «Кредобанк» запускают KredoPay — первый в Украине мобильный NFC-кошелек на платформе MDES

Компания MasterCard сообщила о запуске первого Украине цифрового кошелька на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES).

Сервис, получивший название KredoPay, разработан совместно с украинским коммерческим банком «Кредобанк» и призван обеспечить удобный способ оплаты товаров и услуг посредством смартфона, превратив последний в безотказное средство для бесконтактных платежей. Пользователю нужно всего лишь загрузить фирменное приложение KredoPay и внести данные своей карты или карт Mastercard от «Кредобанка». После этого, авторизовавшись в приложении, можно быстро и удобно (в одно касание, как заверяет разработчик) рассчитаться за товары и услуги в торговых точках, оборудованных POS-терминалами с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме. Для всех желающих он откроется уже в марте. Для работы с сервисом понадобиться мобильное устройство с модулем NFC, работающее под управлением ОС Android версии не ниже Android 4.4 KitKat. О выпуске версии приложения для iPhone ничего не сообщается. По всей видимости, таких планов у разработчиков нет. В пользу этого говорит и приведенная разработчиками статистика. По их данным, на сегодняшний день 66% смартфонов в Украине работают под управлением операционной системы Android.

Платформа MDES была представлена в 2013 году. Она использует самые инновационные методы защиты платежей, включая криптографию, стандарт EMV, биометрию и токены – одноразовые цифровые коды для шифрования данных карты при оплате. Уже сейчас возможностям MDES пользуются эмитенты и сервисы цифровых кошельков в США и в 18 европейских странах. Среди операторов цифровых кошельков, работающих с MDES, числятся такие гиганты как Apple, Samsung и Google.

По словам Юрия Батхина, директора по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии, главными преимуществами MDES являются возможность интеграции в большинство современных «умных» устройств, а также высокий уровень безопасности платежей.

«Сегодня 72% украинских онлайн-пользователей предоставили бы предпочтение расчетам смартфоном, и NFC-кошелек на платформе MDES — решение, наилучшим образом отвечающее потребностям украинских потребителей. Платформа открывает новые возможности в разработке инновационных цифровых решений в Украине, и KredoPay имеет потенциал стать катализатором развития мобильной коммерции в Украине», — отметил он.

В заключение – несколько других интересных статистических фактов, касающихся рынка бесконтактных платежей в целом и украинского сегмента в частности: