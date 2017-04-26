Mastercard интегрировала цифровой кошелек Masterpass в украинский сервис онлайн-платежей Portmone

Компания Mastercard интегрировала свой цифровой кошелек Masterpass в украинский сервис онлайн-платежей Portmone, что позволит пользователям осуществлять платежи «в один клик» без необходимости каждый раз вводить карточные данные. Эквайринговое обслуживание таких расчетов обеспечивает Ощадбанк.

Таким образом, зарегистрированные в сервисе Portmone пользователи смогут с помощью Masterpass пополнять мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги, интернет и телевидение, а также услуги страхования в личном кабинете пользователя. Если пользователь сервиса уже имеет цифровой кошелек Masterpass, то он становится автоматически доступным для него на сайте провайдера.

Для оплаты таким образом достаточно в разделе «Счета и оплаты» выбрать опцию «Платежные карты» и «Кошелек Masterpass» и затем один раз авторизоваться по номеру мобильного. Все зарегистрированные клиенты Portmone, которые еще не имеют цифрового кошелька Masterpass, могут добавить карточки в кошелек непосредственно на сайте провайдера.

«По нашим данным, к 2020 году только в Европе доля онлайн-платежей составит 38% от всех расчетов. Украинцы также все чаще предпочитают онлайн-платежи. Masterpass становится универсальным инструментом, объединяющим потребителей, торговцев и сервис-провайдеров в единую экосистему простых, удобных и безопасных расчетов. Мы рады, что вместе с Portmone делаем большой шаг в своем развитии, предлагая универсальный способ оплаты для пользователей», — отметил Сергей Францишко, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

Отметим, что на украинском рынке цифровой кошелек Masterpass появился в июле прошлого года. На сегодняшний день рассчитываться с помощью Masterpass можно на сайтах более 2000 онлайн-торговцев и платежных провайдеров, а также в мобильных приложениях: для заказа такси Etaximo, оплаты муниципальных парковок Kyiv Parking App и расчетов за топливо в приложении WOG Pride.

Источник: Mastercard