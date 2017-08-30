MediaTek анонсировала SoC среднего уровня MediaTek P23 и P30 для смартфонов с двойными модулями камер

Компания MediaTek подготовила к выпуску две однокристальные системы, которые предназначены для применения в устройствах среднего уровня с двойными камерами.

Новые системы-на-чипе MediaTek P23 и P30 изготавливаются компанией TSMC по нормам 16-нанометрового технологического процесса на базе технологии FinFET. Оба устройства содержат по 8 вычислительных ядер Cortex-A53, работающих на частоте до 2,3 ГГц. В модели MediaTek P23 применяется GPU Mali G71 MP2, работающий на частоте 770 МГц. В SoC MediaTek P30 используется то же графическое ядро, но с повышенной до 950 МГц частотой.

Анонсированные новинки являются первыми мобильными процессорами MediaTek, оптимизированными для использования в составе смартфонов с двумя модулями камер. При этом MediaTek P23 поддерживает конфигурации камер 13+13 МП, а старшая модель – 16+16 МП. При использовании одиночных модулей камер их разрешение может составлять 24 и 25 МП, соответственно. Собственная технология Imagiq 2.0 призвана устранять алиасинг, зернистость, шумы и хроматические аберрации на снимках.

Новинки также содержат модем MediaTek 4G LTE WorldMode последнего поколения. В MediaTek P23 поддерживается LTE Cat 7 с агрегацией двух несущих, а в MediaTek P30 – Cat 13. Также заявлена поддержка dual-SIM dual-4G VoLTE/ViLTE.

В MediaTek P30 используется дополнительный цифровой сигнальный процессор Tensilica с частотой 500 МГц, объединённый с процессором обработки изображений. Такая конфигурация позволяет высвободить системные ресурсы, активировать энергосбережение, а также более гибко настраивать функции камеры для OEM-производителей. В то же время в чипе MediaTek P23 применяется выделенный мультимедийный блок, позволяющий декодировать видео H.265 (HEVC) 4K2K с частотой 30 кадров в секунду для обеспечения низкого потребления энергии при воспроизведении видео.

Источник: cdrinfo