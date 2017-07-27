Meizu представила внутриканальные наушники Flow стоимостью $89 и обещает в конце года выпустить еще один смартфон высшего уровня

Вместе с новыми флагманскими смартфонами Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus компания Meizu представила вчера еще одну новинку – внутриканальные наушники Meizu Flow. Как видим, предыдущее изображение, демонстрирующее поразительное сходство с моделью AKG K3003, оказалось подделкой, новинка выглядит совершенно иначе.

В создании наушников Meizu Flow подразделению Meizu Acoustics помогал японский дизайнер Пин Цзин Хао. Также сообщается, что к устройству приложили свою руку специалисты Института Акустики и Китайской Академией Наук, которые в свою очередь позаботились о высоком качестве звучания новинки. За это в конструкции устройства отвечают три основных компонента: высококачественная подвижная катушка, которая обеспечивает более глубокие и насыщенные низкие частоты, и высокочувствительные излучатели, ответственные за средние и высокие частоты. Также упоминается фирменная технология улучшения звучания Bass Vening System.

На самом деле представленная новинка представляет собой гарнитуру, располагая микрофоном и блоком управления с тремя клавишами.

Meizu Flow рассчитаны на подключение к разъему 3,5 мм, штекер у них позолочен для улучшения контакта.

В комплекте поставки наушников входит удобный футляр для хранения и целых шесть пар амбушюр.

Наушники Meizu Flow стоят $89, старт продаж в Китае намечен на 5 августа. Вместе со смартфоном Meizu Pro 7 или Pro 7 Plus наушники Meizu Flow можно будет купить за $74.

После презентации президент Meizu Бай Юнсян вышел к журналистам, чтобы поговорить о недавней реструктуризации. В числе остального он сделал весьма интересное заявление – в конце года Meizu выпустит еще один смартфон, который получит флагманскую SoC Snapdragon, многогранный дизайн и цену ниже 400 китайских юаней (менее $600). То есть, это будет модель высшего уровня.

Источник: gizmochina (1 и 2)