Mellow Drive – набор для электрификации скейтборда стоимостью €1700

Компания Mellow разработала модульную систему, которая позволяет электрифицировать практически любой скейтборд. Тем самым устраняется необходимость использовать собственную мускульную силу для приведения скейтборда в движение.

Набор Mellow Drive включает систему крепления, батарею, моторы для колёс и беспроводной пульт управления. После установки компонентов системы на скейтборд он может приводиться в движение электромоторами, а пользователь получает возможность просто ехать с ветерком, не отталкиваясь ногами от поверхности. Но и о любителях традиционного использования скейта не забыли.

Mellow Drive предлагает 4 режима поездки: Rookie, Eco, Pro и Endless. Режим Rookie ориентирован на новичков, он ограничивает максимальную скорость движения, а разгон осуществляется достаточно медленно. В режимах Eco и Pro максимальная скорость поездки может составлять до 40 км/ч, а различия заключаются в динамике разгона, при активации режима Pro набор скорости осуществляется активнее. В режиме Endless использование электрифицированного скейтборда напоминает поездку на обычном скейте. Пользователю всё же нужно отталкиваться ногой от поверхности, чтобы привести скейтборд в движение, но затем подключаются электромоторы, и поездка продолжается уже без участия пользователя. При этом скорость движения постепенно снижается, но таким образом можно проехать несколько минут. А затем снова можно оттолкнуться ногой и продолжать движение.

Батарея (25 В / 99 Втч) обеспечивает запас хода от 12 до 16 км. Фактическая дальность поездки может отличаться в зависимости от используемого режима, характеристик дороги и других факторов. В процессе торможения происходит рекуперация энергии, и батарея подзаряжается. Причём, аккумулятор является съёмным, и для длительных поездок можно просто заменить батарею. Заявлена защита от воздействия воды и пыли в соответствии с рейтингом IP65. Благодаря наличию порта USB батарею Mellow Drive можно использовать в качестве портативного аккумулятора для подзарядки мобильных устройств. Масса батареи составляет 0,75 кг, а полная масса всей устанавливаемой конструкции – 2,5 кг.

В прошлом году Mellow провела успешную кампанию Kickstarter и готовится приступить к поставкам своего модульного набора для электрификации скейтбордов. Фактический старт продаж запланирован на октябрь. Цена набора Mellow Drive установлена на значении €1699.

Источник: The Verge, Kickstarter