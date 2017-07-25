Mercedes-Benz откажется от гоночной серии DTM и присоединится к Formula E в 2019 году

Компания Mercedes-Benz официально заявила о намерении присоединиться к гоночной серии Formula E в сезоне 2019/20 годов. В связи с этим автопроизводитель покинет другой гоночный чемпионат – кузовную серию Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

Mercedes-Benz принимала участие в гонках DTM на протяжении 18 лет и завоевала несколько чемпионских титулов среди гонщиков, команд и производителей. Но теперь компания сфокусирует все свои усилия на гонках на электромобилях.

Следует отметить, что Mercedes-Benz не единственный автопроизводитель, решивший отказаться от гоночной серии автомобилей с ДВС в пользу состязаний электрических моделей. В прошлом году Audi прекратила своё участие в FIA World Endurance Championship, в том числе отказалась от участия в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Вместо этого она решила сконцентрироваться на серии Formula E. Jaguar и BMW также недавно присоединились к этой гоночной серии.

Участие в Formula E даёт автопроизводителям возможность не только протестировать свои разработки в сфере электромобилей, но и продемонстрировать достигнутый прогресс общественности.

«Formula E похожа на захватывающий стартап — она ​​предлагает совершенно новый формат, сочетающий в себе гонки выдающийся результат, что позволяет продвигать современные и будущие технологии», — сказал глава Mercedes-Benz Motorsport Тото Вольф (Toto Wolff). «Электрификация происходит в мире дорожных автомобилей и Formula E предлагает производителям интересную платформу, чтобы донести эту технологию до новой аудитории — и сделать это с совершенно новым видом гонок, отличным от любой другой серии».

Изначально Mercedes-Benz планировала приступить к соревнованиям Formula E в сезоне 2018/19 годов. Но затем было принято решение перенести старт на один сезон позже, чтобы убедиться, что компания полностью подготовилась к соревнованиям.

«Это дает нам время, чтобы как следует понять серию и должным образом подготовиться к нашему дебюту», — сказал Вольф.

Источник: Engadget