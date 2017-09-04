Mercedes подготовил для Франкфуртского автошоу компактный электрический хэтчбек EQ A Concept

Немецкий концерн Daimler AG‏ продолжает интриговать своих поклонников тизерами новинок в преддверии Франкфуртского автошоу. На прошлой неделе он рассказал о компактном городском электромобиле Smart Vision EQ Fortwo и гиперкаре с гибридным двигателем от болида Формулы 1 Mercedes-AMG Project ONE, а сегодня подтвердил анонс электрического хэтчбека Mercedes EQ A Concept и выложил его свежий тизер.

Автопроизводитель не поделился технической информацией о новинке, однако судя по всему он будет выполнен в той же стилистике, что и представленный год назад концепт полноприводного внедорожника Mercedes Generation EQ. Напомним, что данная модель располагает по электромотору в 300 кВт на каждой оси. Батареи на 70 кВтч интегрированы в пол, а специальная быстрая зарядка позволит добавить дополнительные 160 км пробега всего за 5 минут заряда. Разгон Generation EQ до 100 км/ч занимает менее 5 секунд, а запас хода составляет от 500 км.

Какие характеристики получит Mercedes EQ A Concept пока неясно, однако ждать осталось недолго, так как Франкфуртское автошоу начнется уже 14 сентября текущего года.

Источник: Daimler AG‏