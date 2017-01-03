Металлическая микрорешетка HRL занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый легкий материал в своем классе

Металлическая микрорешетка – весьма перспективный материал, которым многим запомнился по изображению с одуванчиком (заглавная иллюстрация), был разработан еще в 2011 году, но только сейчас официально признан самым легким в мире материалом и занесен в Книгу мировых рекордов Гиннеса.

«Основная трудность заключалась в одном из требований Книги Гиннеса по обеспечению простоты, гибкости и масштабируемости технологии производства материала, – рассказывает Билл Картер (Bill Carter), директор Лаборатории датчиков и материалов в компании HRL. – Все это время мы занимались разработкой технологического процесса, который позволит нам производить в любых количествах материал, имеющий плотность, гораздо ниже плотности воздуха, если не считать, конечно, воздух, заполняющий собой решетчатую структуру этого материала».

Факт внесения металлической микрорешетки в Книгу рекордов Гиннеса говорит о том, что в мире сейчас не существует другого подобного материала, обладающего столь малой плотностью, который можно достаточно просто производить в любых количествах, регулируя, при этом, значения его основных параметров. Ожидается, что практическое применение этой технологии позволит создать принципиально новые теплообменные модули, изоляционные устройства, каталитические конвертеры, системы защиты транспортных средств от взрывов, легчайшие бронежилеты нового поколения и многое, многое другое.

Материал создается на основе полимерного шаблона с применением технологии формирования фотополимерных волноводов. Процесс создания шаблона для достаточно большого куска материала занимает менее одной минуты. Затем, при помощи гальваники, на поверхность решетчатого шаблона наносится слой фосфата никеля, толщина этого слоя задается в соответствии с механическими параметрами конечного материала. После процесса металлизации полимерная решетка растворяется и удаляется химическим способом, а оставшаяся решетка из полых трубок, в тысячу раз более тонких, нежели человеческий волос, и является самым легким на свете материалом, обладающим, при этом, достаточно высокой механической прочностью.

Компания Boeing была одной из тех, кто в прошлом интересовался разработкой HRL.

Источник: nextbigfuture и dailytechinfo