Metro Exodus: новая игра про постапокалиптическую Россию украинской студии 4A Games

Ни одна из игровых выставок E3 не проходит без сюрприза: неожиданного анонса важного игрового проекта класса ААА. В этом году этим самым сюрпризом стала Metro Exodus — новая часть популярной серии постапокалиптических шутеров от украинской студии 4A Games. Игра выйдет в 2018 году на PlayStation 4, Xbox One и PC, конечно, при условии, что ничего непредвиденного с проектом не произойдет.

В рамках выставки разработчики опубликовали дебютный геймплейный трейлер, который вы можете посмотреть ниже.

Кроме того, исполнительный продюсер приключенческого боевика Metro Exodus Джон Блох назвал игру самым амбициозным проектом за всю историю студии 4A Games и поделился некоторыми подробностями.

Первое, что стоит знать о Metro Exodus – это игра про постапокалиптическую Россию. Как и предыдущие части серии Metro 2033 и Metro: Last Light, она основана на серии романов от российского писателя Дмитрия Глуховского, вот только теперь игроку предстоит исследовать не угнетающие пейзажи московского метро, битком набитого мутантами, а выбраться наружу и отправиться в путешествие по России, пережившей ядерную войну.

«История начинается в Москве, вы играете за Артема. Действие игры разворачивается после хорошей концовки Metro: Last Light. Это канон. События разворачиваются не сразу после финала Last Light, но поскольку в игре было две концовки, одна из них стала каноном», – отметил продюсер.

Он также добавил, что в Metro Exodus поклонников серии ожидают «полюбившиеся персонажи», но какие именно не уточнил. Еще один интересный момент – нам обещают линейные моменты из прошлых частей Metro, действие которых будет происходить под землей, и уровни-песочницы. Добавьте к этому циклы смены дня и ночи, динамическую погоду, набор новых сеттингов, оружия, предметов и персонажей, а также меняющийся в зависимости от принятых игроком решений и совершенных действий сюжет. К слову, история Metro Exodus по времени длится больше года, так что по мере прохождения игры меняться будет не только погода и время дня, но и время года. И все это будет влиять на монстров и животных, встречающихся на пути. В общем, должно быть интересно.

«Садитесь на полностью модифицированный паровоз «Аврора» и присоединитесь к группе выживающих, пытающихся отыскать новую жизнь на востоке», – говорится в сообщении 4A Games.

Остается добавить, что разработка Metro Exodus длится уже три года. Кстати, это не единственный предстоящий проект студии 4A Games, которая в 2014 году переехала на Мальту. Параллельно студия работает над Arktika.1, еще одним постапокалиптическим шутером, но для шлема виртуальной реальности Oculus Rift и контроллера Oculus Touch. Его выход запланирован на конец этого года.

Источник: The Verge и Polygon