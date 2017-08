Microsoft анонсировала игру Age of Empires IV

Корпорация Microsoft анонсировала выпуск четвёртой части игры серии Age of Empires. С момента выхода третьей части прошло уже почти 12 лет.

Пока что сведений об игре Age of Empires IV крайне мало. Microsoft рассказала, что разработкой занимается студия Relic Entertainment, которая в своё время занималась созданием таких популярных стратегических игровых серий, как Homeworld, Warhammer 40,000 Dawn of War, Company of Heroes.

Каких-либо дополнительных сведений пока представлено не было. Анонсирующий ролик также не позволяет пролить свет хоть на какие-то аспекты игры. Дата релиза Age of Empires IV тоже не называется.