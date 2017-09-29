Microsoft готовит к выпуску обновлённый Skype для iOS с рядом улучшений

В настоящее время сотрудники Microsoft активно работают над созданием новой версии приложения Skype для iOS. Ранее в этом году команда выпустила Skype с новым дизайном, а теперь на основании полученных отзывов пытается доработать приложение.

Отмечается, что в обновлённой версии Skype для iPhone возвращена навигационная панель с простым доступом к самым важным функциям: чатам, звонкам, съёмке, контактам и событиям. При этом для чатов, звонков и событий в панели навигации добавлены числовые значки. Выбранный пользователем цвет теперь напрямую влияет на панель навигации. Экран уведомлений отделён, получить доступ к нему можно путём нажатия на значок колокольчика на экранах чатов, звонков, событий и контактов. Вместе с тем, теперь при нажатии на аватар пользователя на верхней панели открывается его профиль напрямую. Настройки можно найти на экране профиля в правом верхнем углу. Ещё одним изменением стал более компактный вид строки поиска, чтобы увеличить количество сообщений, которые может видеть пользователь. Некоторые косметические изменения окна чата и подготовки сообщений также призваны увеличить количество просматриваемых сообщений.

Кроме того, в заголовках чата отображаются индикаторы присутствия, а смайлики и эмодзи были объединены для облегчения доступа. Наконец, панель подготовик сообщения была переработана, и в нижней левой части есть новая кнопка «плюс», которая позволяет пользователям добавлять элементы в свой чат, например фотографии, местоположение, деньги, а также любую доступную дополнительную функцию.

На текущий момент новая версия Skype для iOS доступна в качестве предварительной версии, и некоторые из заявленных новшеств в ней могут работать не совсем так, как задумывалось разработчиками. Выход финальной версии должен состояться уже в скором времени.

Источник: phonearena