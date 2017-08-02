Microsoft начала продавать гарнитуры Windows Mixed Reality для разработчиков

Компания Microsoft известила о широкой доступности первых двух гарнитур «смешанной» реальности Windows Mixed Reality. Речь, конечно же, о моделях производства Acer и HP, предназначенных для разработчиков. Оба устройства в настоящее время предлагаются для покупки всем желающим через онлайн-магазин Microsoft Store.

Модель Acer стоит дешевле – $299, а вариант от HP немного дороже – $329. Причем с точки зрения возможностей и технических характеристик устройства идентичны. Они оснащаются двумя высококачественными ЖК-дисплеями разрешением 1440х1440 пикселей каждый, обеспечиваемыми вывод стереоскопического изображения с частотой обновления до 90 Гц, и обеспечивают точное позиционное отслеживание (шесть степеней свободы) без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking).

Microsoft впервые открыла прием предзаказов на гарнитуры Windows Mixed Reality еще в мае, предоставив заинтересованным разработчикам ранний доступ к наборам. Теперь же любой желающий может купить устройство в фирменном интернет-магазине Microsoft Store. Судя по имеющимся отзывам, гарнитуры «смешанной» реальности Windows Mixed Reality обеспечивают примерно тот же опыт, что и обычные гарнитуры VR, несмотря на различия в названиях.

Минимальные системные требования к ПК для нормальной работы гарнитур виртуальной реальности на платформе Windows Holographic компания Microsoft озвучила еще в конце прошлого года. Но требования, при которых будет обеспечиваться нормальная работа, также указаны на страничках с описанием гарнитур в Microsoft Store. И здесь они немного выше тех, что были заявлены ранее. Если раньше было достаточно ПК с интегрированной графикой Intel HD Graphics 620, то сейчас для корректной работы устройства уже минимум нужна дискретная графика NVIDIA GTX 980/1060 или AMD Radeon RX 480 (8GB). Будем надеяться, что Microsoft все еще вносит изменения в свою платформу Windows Mixed Reality и в конечном итоге гарнитуры на ее основе будут нормально работать и с менее мощными ПК, как было обещано изначально.

Остается добавить, что к концу этого года гарнитуры Windows Mixed Reality должны выпустить ASUS, Dell и Lenovo.

Источник: The Verge