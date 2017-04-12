Microsoft наконец-то выпустила финальную версию Skype для Windows 10

Участники программы Windows Insider получили финальную версию универсального приложения Skype для Windows 10 еще в прошлом месяце. Теперь же аналогичное обновление начали получать все остальные пользователи Windows 10. Иными словами, приложение Skype для Windows 10 наконец-то лишилось приставки Preview. Отметим, что этому событию предшествовал целый год напряженного тестирования.

Само обновление включает функцию групповых видеозвонков и еще несколько нововведений. Во-первых, упрощено взаимодействие с фирменным приложением «Люди» в части отображения контактов. Приложение Skype теперь отображает общий список контактов, позволяя легче и быстрее находить нужных людей. Те, кому это не нужно, могут отключить функцию в настройках профиля. Во-вторых, есть возможность переключения микрофона, камеры или перехода на другое устройство прямо во время звонка. Ну и, в-третьих, это новое переработанное окно групповых видеозвонков, о которых упоминалось выше.

Из остального можно отметить поиск в чатах, возможность использования «горячих» клавиатурных комбинаций для выполнения часто осуществляемых действий, а также отправку сообщений SMS с минимальным остатков средств на счете Skype Credit.

Приложение Skype для Windows 10 можно загрузить бесплатно из магазина Windows Store.

Источник: mspoweruser