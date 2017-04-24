Microsoft намерена конкурировать с устройствами Chromebook при помощи ноутбуков с ОС Windows 10 Cloud

Как сообщалось ранее, корпорация Microsoft намерена выпустить модифицированную версию операционной системы Windows 10 Cloud, которая предназначена для использования бюджетных устройствах, призванных составить конкуренцию ноутбукам Google Chromebook.

Ожидается, что презентация новой версии ОС состоится 2 мая в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке, где будут представлены новые программные и аппаратные решения. Это мероприятие ориентировано на сферу образования, где устройства Chromebook чувствуют себя достаточно уверенно. Ресурс Windows Central смог получить в своё распоряжение некоторые внутренние документы Microsoft, которые проливают свет на характеристики устройств, на которых будет использоваться Windows 10 Cloud. В частности, опубликованы минимальные системные требования для устройств, чтобы они соответствовали параметрам Windows 10 Cloud performance. Такие компьютерные системы должны содержать 4-ядерный процессор (Celeron или лучше), 4 ГБ оперативной памяти, накопитель ёмкостью не менее 32 ГБ (64 ГБ для 64-разрядной версии ОС), батарею ёмкостью более 40 Втч. При этом требуется использование высокоскоростного хранилища eMMC или SSD. В качестве опции заявлена поддержка сенсорного ввода, в том числе при помощи цифрового пера. Одним из целевых показателей работы таких компьютерных систем является продолжительность автономной работы более 10 часов или на протяжении всего дня при типичном использовании студентами.

Чтобы достичь столь высокой длительности работы от одного заряда батареи, Microsoft может прибегнуть к помощи механизма Power Throttling. Он предназначен для повышения автономности мобильных ПК путем ограничения фоновых процессов. Предполагается, что такой режим появится в ОС Windows 10 вместе с выходом следующего крупного обновления, запланированного на сентябрь этого года. В компании уже активно тестируется новая функция, но она вряд ли будет готова к ближайшему сезону back-to-school.

Как следуют результате тестов производительности, ноутбуки с операционной системой Windows 10 Cloud пока что уступают устройствам Chromebook в некоторых важных параметрах, влияющих на комфортность использования. В частности, Windows 10 Cloud требуется больше времени на загрузку системы и авторизацию пользователя. Возможно, Microsoft ещё несколько оптимизирует ОС, чтобы устранить это незначительное отставание (на уровне 5 секунд).

Также следует добавить, по слухам, Microsoft работает над ноутбуками в дизайне раскладушки, стоимость которых будет ниже, чем у типичных устройств серии Surface.

Источник: The Verge