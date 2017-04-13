Microsoft наметила на 2 мая мероприятие в Нью-Йорке, где будут представлены программные и аппаратные новинки

Компания Microsoft разослала приглашения на специальное мероприятие, которое состоится в Нью-Йорке 2 мая. Мероприятие, на котором ожидается анонс новых программных и аппаратных продуктов компании, начнется в 16:30 по киевскому времени.

Ссылаясь на слова людей, знакомых с планами Microsoft, источник сообщает, что анонса долгожданного смартфона Surface Phone на этом мероприятии ждать не стоит. Появление планшета Surface Pro 5 также маловероятно.

Вместе с тем, ожидается, что как минимум одно устройство Microsoft все же покажет на этом мероприятии. Это может быть либо ноутбук Microsoft Surface Book следующего поколения, о начале серийного производства которого в прошлом месяце сообщал Digitimes, либо игровая приставка Xbox Project Scorpio, либо преемник планшета Surface 3, который будет ориентирован на учащихся.

В числе других предполагаемых анонсов называется специальная версия ОС Windows 10, которая фигурирует под названием Windows 10 Cloud. Предыдущие утечки указывали, данная сборка ОС создается для конкуренции с Chrome OS и хромбуками. Она позволит запускать только приложения Универсальной платформы Windows (Unified Windows Platform). Буквально на дня ZDNet сообщало, что мероприятие Microsoft носит кодовое название Bespin – по имени вымышленной планеты Вселенной «Звездных войн», где находился «облачный город» (Cloud City). Осведомленные источники также утверждают, что образовательному сегменту будет отведено особое внимание, так что можно ожидать устройства и ПО, в той или иной мере связанные с образованием.

Источник: The Verge