Microsoft наметила на 31 октября мероприятие, где ожидается анонс новых устройств Surface

Корпорация Microsoft разослала приглашения на мероприятие, которое состоится в Лондоне 31 октября. На этом мероприятии ожидается анонс нового устройства (или нескольких устройств) семейства Surface.

Само мероприятие пройдет в рамках ежегодной конференции Future Decoded, а главным докладчиком выступит вице-президент Microsoft Панос Панай, руководящий разработчиками устройств линейки Surface.

Собственно, только само участие главы подразделения Surface и сроки проведения мероприятие – Microsoft традиционно анонсирует новые устройства в октябре – не оставляет никаких сомнений, что мероприятие будет посвящено устройствам Surface. К тому же, ресурс The Verge, ссылаясь на хорошо знакомых с планами Microsoft информаторов, подтверждает, что гвоздем мероприятия станет новое устройство Surface.

Гораздо сложнее сказать, чем конкретно окажется это устройство. Сейчас в сети есть несколько предположений. По одной из версий, нам представят обещанный планшет Surface Pro с поддержкой LTE, но одновременно с ним могут показать еще и следующее поколение Surface Book или, возможно, новый моноблочный ПК Surface Hub. Конечно, хотелось бы увидеть нашумевший смартфон Microsoft Surface Phone, который в сети уже обсуждают несколько лет, но последние слухи указывают, что раньше 2018 года он не выйдет.

Источник: The Verge