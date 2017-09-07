Microsoft наметила на 31 октября мероприятие, где ожидается анонс новых устройств Surface

Microsoft наметила на 31 октября мероприятие, где ожидается анонс новых устройств Surface

Корпорация Microsoft разослала приглашения на мероприятие, которое состоится в Лондоне 31 октября. На этом мероприятии ожидается анонс нового устройства (или нескольких устройств) семейства Surface.

Само мероприятие пройдет в рамках ежегодной конференции Future Decoded, а главным докладчиком выступит вице-президент Microsoft Панос Панай, руководящий разработчиками устройств линейки Surface.

Собственно, только само участие главы подразделения Surface и сроки проведения мероприятие – Microsoft традиционно анонсирует новые устройства в октябре – не оставляет никаких сомнений, что мероприятие будет посвящено устройствам Surface. К тому же, ресурс The Verge, ссылаясь на хорошо знакомых с планами Microsoft информаторов, подтверждает, что гвоздем мероприятия станет новое устройство Surface.

Гораздо сложнее сказать, чем конкретно окажется это устройство. Сейчас в сети есть несколько предположений. По одной из версий, нам представят обещанный планшет Surface Pro с поддержкой LTE, но одновременно с ним могут показать еще и следующее поколение Surface Book или, возможно, новый моноблочный ПК Surface Hub. Конечно, хотелось бы увидеть нашумевший смартфон Microsoft Surface Phone, который в сети уже обсуждают несколько лет, но последние слухи указывают, что раньше 2018 года он не выйдет.

Источник: The Verge

Похожие записи