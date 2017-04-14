Microsoft не станет проводить отдельного мероприятия и окончательно представит приставку Xbox Scorpio на выставке E3

Руководитель подразделения Microsoft по разработке Xbox Фил Спенсер официально подтвердил, что полноценный анонс приставки Xbox Scorpio состоится на выставке E3 2017 11 июня. То есть, многочисленные предположения о том, что Microsoft может провести отдельное мероприятие для анонса приставки перед E3 оказались ошибочны.

«Мы с большим нетерпением ожидаем анонса приставки Xbox Scorpio и потрясающих игр для нее на выставке E3 в июне», – говорится в недавнем сообщении Фила Спенсера на сайте Xbox.

И хотя более ранние сообщения главы Xbox содержали намеки на возможное отдельное мероприятие перед E3, теперь совершенно ясно, что ничего такого не планируется. Также можно исключить Xbox Scorpio из списка предполагаемых новинок грядущего мероприятия Microsoft, намеченного на 2 мая, хотя с учетом его образовательной направленности это и так было маловероятно.

Компания Microsoft уже раскрыла некоторые данные о Scorpio – не так давно нам сообщили технические характеристики приставки и продемонстрировали комплект Scorpio, предназначенный для разработчиков.

Остается добавить, что пресс-конференции Microsoft в рамках выставки E3, где раскроют финальный дизайн, имя и цены новой приставки Xbox, состоится 11 июня в 14:00 по тихоокеанскому времени (12 июня в 00:00 по киевскому времени).

Источник: The Verge