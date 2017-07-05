Microsoft откладывает внедрение функции Timeline в Windows 10 до следующего года

Microsoft откладывает внедрение функции Timeline в Windows 10 до следующего года

Ранее в этом году корпорация Microsoft анонсировала новую функцию под названием Timeline для своей операционной системы Windows 10. Она должна была появиться вместе с выходом обновления Fall Creators Update. Функция Timeline позволяет пользователям Windows 10 продолжать работу с того же места, где она была прервана, переключаясь между различными устройствами, включая мобильные решения на базе операционных систем Android и iOS.

Однако теперь стало известно, что выпуск данной функции откладывается на следующий год. В соответствии с новым графиком, она станет доступной пользователям не в рамках Windows 10 Fall Creators Update, а лишь вместе с выходом следующего крупного обновления. Эту информацию подтвердил один из руководителей Microsoft Джо Бельфиоре (Joe Belfiore).

«Timeline не появится в Fall Creators Update», – заявил он. – «Мы планируем внедрить её в ранние сборки программы Insider вскоре после выпуска Fall Creators Update».

Добавим, релиз обновления Windows 10 Fall Creators Update запланирован на сентябрь этого года. Следующее крупное обновление, скорее всего, появится в марте 2018 года.

Источник: The Verge

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