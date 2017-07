Microsoft откладывает внедрение функции Timeline в Windows 10 до следующего года

Ранее в этом году корпорация Microsoft анонсировала новую функцию под названием Timeline для своей операционной системы Windows 10. Она должна была появиться вместе с выходом обновления Fall Creators Update. Функция Timeline позволяет пользователям Windows 10 продолжать работу с того же места, где она была прервана, переключаясь между различными устройствами, включая мобильные решения на базе операционных систем Android и iOS.

Однако теперь стало известно, что выпуск данной функции откладывается на следующий год. В соответствии с новым графиком, она станет доступной пользователям не в рамках Windows 10 Fall Creators Update, а лишь вместе с выходом следующего крупного обновления. Эту информацию подтвердил один из руководителей Microsoft Джо Бельфиоре (Joe Belfiore).

Correct. Timeline won’t be in the Fall Creators Update. We’re planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) 3 июля 2017 г.