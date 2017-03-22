Microsoft открывает стилизованную серию беспроводных контроллеров Xbox Tech Series

Компания Microsoft каждые несколько месяцев стабильно обновляет цветовую палитру беспроводного контроллера Xbox, добавляя новые цвета и цветовые схемы. Очередной вариацией стандартного беспроводного контроллера Xbox или, корректнее будет сказать, ответвлением, стала новая серия Wireless Controller Tech Series. Открывает ее модель Recon Tech Special Edition, показанная на иллюстрациях, которая поступит в продажу по всему миру 25 апреля по цене $70 – это также стандартная цена для особых расцветок контроллера Xbox.

Как утверждается, источником вдохновения при определении стиля новой серии Tech Series прослужила военная техника и научно-фантастическая атрибутика. Модели серии Tech series (в будущем будут выпущены и другие) выделяются передней панелью серого цвета с выгравированными лазером золотистыми вставками и эмблемами. В то же время задняя панель контроллеров содержит резиновые вставки с текстурированной ромбовидной поверхностью, обеспечивающие удобный захват и препятствующие выскальзыванию контроллера из рук.

В ближайшие несколько месяцев можно ожидать выпуска новых моделей серии Tech series в аналогичном военной стилистике, так как Microsoft продолжает готовиться к запуску новой приставки Xbox Scorpio. Напомним, что Microsoft раскроет подробности о приставке Xbox Scorpio на выставке E3 2017 11 июня, тогда как выход устройства на рынок намечен на рождественский сезон нынешнего года.

Никаких новых функциональных возможностей новые контроллеры не предлагают. То есть, в этом плане они полностью идентичны обычной модели – задекларированный производителем увеличенный радиус действия и поддержка Bluetooth для обеспечения совместимости с Windows 10 и Samsung Gear VR. Также есть возможность настройки с изменением назначения кнопок через приложение Xbox Accessories App.

Новые контроллеры поддерживают грядущую функции Copilot для Xbox One, которая позволит использовать два беспроводных контроллера Xbox как один. Эта функция предназначена для начинающих игроков, а также тех, кто использует собственные конфигурации клавиш. Получить доступ к функции Copilot можно, не раскошеливаясь на новый контроллер; она станет доступна всем желающим с выходом обновления Creators Update.

Источник: Xbox