Microsoft планирует внедрить Windows 10 в компактные умные домашние системы, конкурирующие с Amazon Echo

Корпорация Microsoft работает над новой функцией для ОС Windows 10 – HomeHub. Она позволит лучше конкурировать с такими домашними устройствами, как умная колонка Amazon Echo.

HomeHub позволит создавать единое семейное окружение для ПК с общим доступом к календарю, приложениям, а также новым окном приветствия. При этом планируется обеспечить поддержку ряда существующих домашних устройств, например, системы освещения Philips Hue. Благодаря этому Windows 10 сможет выступать в роли единого хаба для управления умными домашними устройствами.

Ресурс The Verge поделился несколькими концептуальными изображениями, которые демонстрируют внутреннее видение Microsoft на работу HomeHub.

Наиболее заметным дополнением является новый экран приветствия. Он включает «постоянно активную» цифровую панель, позволяющую членам семьи совместно использовать списки дел, календари, заметки

Экран приветствия разработан для кухонных компьютеров и новых более компактных устройств с дисплеями, которые будут поддерживать голосовые команды Cortana, озвучиваемые из любых концов комнаты. Похоже, Microsoft готовит Windows 10 для будущих устройств, которые похожи на новую умную колонку Amazon Echo Show, которые обеспечат лёгкий доступ к голосовому поиску, звонкам и управлению умными устройствами. При этом Microsoft хочет, чтобы эти устройства считались полноценными ПК с Windows 10.

Как ожидается, новые функциональные возможности будут интегрированы в Windows 10 в рамках выпуска очередного крупного обновления операционной системы, которое запланировано на сентябрь 2017 года. Это обновление также принесёт ряд улучшений в работу виртуального ассистента Cortana и поддержку сторонних умных устройств. По предварительным данным, Microsoft обеспечит поддержку устройств Hue, Nest, Insteon, Wink и SmartThings с подключенным домашним приложением. При этом Cortana будет использоваться для голосового управления перечисленными устройствами, как это работает в Amazon Echo.

Кроме того, Microsoft сотрудничает с производителями компьютерной техники, включая HP и Lenovo, чтобы они создали новые решения или обновили существующие компьютеры, которые позволят раскрыть потенциал новых функциональных возможностей Windows 10. Ожидается, что обе компании к сезону новогодних продаж представят моноблочные компьютеры с поддержкой голосовых команд Cortana и новым окном приветствия.

Источник: The Verge