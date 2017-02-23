Microsoft подтвердила выпуск второго крупного обновления Windows 10 в 2017 году

В августе минувшего года корпорация Microsoft сообщила, что в 2017 году состоится выпуск двух крупных обновления операционной системы Windows 10. И если о грядущем обновлении Creators Update известно уже достаточно много, включая примерную дату релиза, то о сроках выпуска второго обновления не известно ничего.

Во время проведения конференции Microsoft Ignite в Австралии был продемонстрирован слайд, раскрывающий примерные сроки разработки и выпуска второго крупного обновления для ОС Windows 10. Работы над вторым обновлением начнутся сразу же после релиза Creators Update. Фактический выпуск обновления планируется осуществить до конца 2017 года, а на 2018 год запланирован этап Production (производство). Следует отметить, что этот слайд ориентирован на корпоративный сегмент. Таким образом, 2018 год обозначен в качестве периода, когда внедрение второго крупного обновления Windows 10 начнётся в корпоративном секторе, а не в качестве срока фактического релиза.

Microsoft не поделилась какой-либо информацией о новшествах и функциях второго крупного обновления Windows 10. Скорее всего, подробная информация о нём будет предоставлена во время проведения конференции для разработчиков Microsofts Build 2017, которая запланирована на май этого года.

Источник: The Verge