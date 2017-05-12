Microsoft представила контроллеры для гарнитур Windows Mixed Reality и открыла предзаказы на комплекты гарнитур Acer и HP для разработчиков

Само собой, конференция Build 2017 не обошлась не анонсов, связанных со смешанной реальностью. Компания Microsoft представила собственные контроллеры для устройств на платформе Windows Mixed Reality. Они будут работать без дополнительного отслеживающего оборудования, полагаясь только на встроенные аппаратные средства гарнитуры. И, как заверил исполнительный вице-президент подразделения Windows and Devices Group Терри Майерсон, смогут отслеживать движения рук пользователя «быстро и точно».

По словам компании, контролеры разрабатывались таким образом, чтобы быть максимально простыми в настройке и удобными использовании. Они поступят в продажу вместе с различными гарнитурами виртуальной реальности (или гарнитурами смешанной реальности, если использовать терминологию компании) для ПК под управлением ОС Windows 10 позже в этом году – «в этот сезон праздников», как отмечает Microsoft. Комплект из гарнитуры начального уровня производства Acer и контроллеров обойдется в $399.

На первый взгляд контроллеры Microsoft кажутся очень похожими одновременно и на Oculus Touch и на HTC Vive: рукояткой они напоминают решение Oculus, а сенсорными панелями и формой с отслеживающими кольцами на концах больше похожи на HTC Vive.

Microsoft подтвердила, что с гарнитурой HoloLens эти контроллеры работать не будут, но должны стать очень хорошей заменой обычному контроллеру Xbox, который сейчас используется в различных демонстрациях возможностей гарнитур Windows Mixed Reality. К тому же, если Microsoft хочет, чтобы ее грядущий магазин Windows VR как можно быстрее заполнился популярными играми, то сделать контроллеры внешне похожими на решения конкурентов – мудрое решение.

Одновременно Microsoft открыла предзаказы на комплекты гарнитур «смешанной» реальности производства Acer и HP, предназначенные для разработчиков. Приобрести их можно за $299 и $329 соответственно, поставки обещают начать летом. Обычным потребителям эти гарнитуры, как отмечалось выше, станут будут доступны в конце года.

Источник: cnet и The Verge