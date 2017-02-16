Microsoft представит игровую консоль Xbox Scorpio на выставке E3 2017 11 июня
Главная игровая выставка этого года E3 пройдет только в июне, но маркетинговый отдел Microsoft, отрабатывая свой хлеб, уже начал подогревать интерес публики к грядущим анонсам.
В настоящее время программный гигант объявил о проведении 11 июня специального мероприятия, где, наряду с прочими анонсами, нас ожидают подробности о столь ожидаемой многими приставке Xbox Scorpio и, вероятно, демонстрации игр на новой платформе.
Отметим, что изображение системной платы, прикрепленное к сообщению с анонсом мероприятия, было взято из прошлогоднего официального видеоролика Xbox Scorpio, так что никаких сомнений по поводу того, что речь именно об этой приставке, быть не должно.
Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s
— Xbox (@Xbox) 15 февраля 2017 г.
Увы, никаких других подробностей сообщение Xbox в Twitter не несет, но можно быть уверенным, что до июня мы еще не раз услышим, а, возможно, и увидим новую консоль Microsoft, которая, к слову, выйдет только под конец нынешнего года. Как мы уже отмечали, Microsoft ничуть не смущает годовое отставание от конкурирующего продукта Sony PlayStation 4 Pro.
Остается добавить, что в этом году впервые в истории E3 выставку смогут посетить не только разработчики, издатели и представители СМИ, но и простые любители видеоигр. Организаторы выпустят в продажу 15 тыс. билетов. Ранние покупатели смогут приобрести их за $150, затем стоимость билета возрастет до $250.
- Microsoft впервые рассказала о приставке Xbox Scorpio в прошлом году на той же выставке E3. С тех пор новостей о приставке практически не было.
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- Подробности о технических характеристиках Xbox Scorpio довольно скудны. Известно, что производительность приставки составит внушающие 6 TFLOPS, что ощутимо выше производительности обновленной PS4 Pro (4,2 TFLOPS) и в 4,5 раза выше возможностей нынешних Xbox One и Xbox One S (1,32 TFLOPS).