Microsoft представит игровую консоль Xbox Scorpio на выставке E3 2017 11 июня

Главная игровая выставка этого года E3 пройдет только в июне, но маркетинговый отдел Microsoft, отрабатывая свой хлеб, уже начал подогревать интерес публики к грядущим анонсам.

В настоящее время программный гигант объявил о проведении 11 июня специального мероприятия, где, наряду с прочими анонсами, нас ожидают подробности о столь ожидаемой многими приставке Xbox Scorpio и, вероятно, демонстрации игр на новой платформе.

Отметим, что изображение системной платы, прикрепленное к сообщению с анонсом мероприятия, было взято из прошлогоднего официального видеоролика Xbox Scorpio, так что никаких сомнений по поводу того, что речь именно об этой приставке, быть не должно.

Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s

— Xbox (@Xbox) 15 февраля 2017 г.