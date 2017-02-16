Microsoft представит игровую консоль Xbox Scorpio на выставке E3 2017 11 июня

Microsoft представит игровую консоль Xbox Scorpio на выставке E3 2017 11 июня

Главная игровая выставка этого года E3 пройдет только в июне, но маркетинговый отдел Microsoft, отрабатывая свой хлеб, уже начал подогревать интерес публики к грядущим анонсам.

В настоящее время программный гигант объявил о проведении 11 июня специального мероприятия, где, наряду с прочими анонсами, нас ожидают подробности о столь ожидаемой многими приставке Xbox Scorpio и, вероятно, демонстрации игр на новой платформе.

Отметим, что изображение системной платы, прикрепленное к сообщению с анонсом мероприятия, было взято из прошлогоднего официального видеоролика Xbox Scorpio, так что никаких сомнений по поводу того, что речь именно об этой приставке, быть не должно.

Увы, никаких других подробностей сообщение Xbox в Twitter не несет, но можно быть уверенным, что до июня мы еще не раз услышим, а, возможно, и увидим новую консоль Microsoft, которая, к слову, выйдет только под конец нынешнего года. Как мы уже отмечали, Microsoft ничуть не смущает годовое отставание от конкурирующего продукта Sony PlayStation 4 Pro.

Остается добавить, что в этом году впервые в истории E3 выставку смогут посетить не только разработчики, издатели и представители СМИ, но и простые любители видеоигр. Организаторы выпустят в продажу 15 тыс. билетов. Ранние покупатели смогут приобрести их за $150, затем стоимость билета возрастет до $250.

Источник: TNW и Engadget

  • Microsoft впервые рассказала о приставке Xbox Scorpio в прошлом году на той же выставке E3. С тех пор новостей о приставке практически не было.
  • Подробности о технических характеристиках Xbox Scorpio довольно скудны. Известно, что производительность приставки составит внушающие 6 TFLOPS, что ощутимо выше производительности обновленной PS4 Pro (4,2 TFLOPS) и в 4,5 раза выше возможностей нынешних Xbox One и Xbox One S (1,32 TFLOPS).
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