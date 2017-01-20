Microsoft прекращает поддержку Minecraft для Windows Phone, а версии для Universal Windows Platform не хватает мобильного интерфейса

Корпорация Microsoft приняла решение прекратить поддержку версию игры Minecraft для платформы Windows Phone 8.1. Очевидно, что даже с учётом большого количества поклонников этой игры, на платформе Windows Phone их недостаточно для продолжения поддержки.

Вместе с тем, версии Minecraft: Pocket Edition для операционных систем Android и iOS и далее будут поддерживаться и развиваться. Эти версии использовались для портирования игры на платформы Gear VR и Apple TV. Причём, игра для конкурирующих платформ недавно получила официальный номер версии 1.0, а версия для собственной платформы Microsoft Windows Phone так и не вышла из статуса бета-версии.

Также следует отметить, что Microsoft недавно выпустила новую версию Minecraft для Windows 10 в качестве универсального приложения для платформы Windows. Таким образом, оно может запускаться на любых устройствах с этой ОС: настольных компьютерах, ноутбуках, планшетах и даже HoloLens. Несмотря на то, что версия для Windows 10 основана на коде Pocket Edition, в настоящее время она поддерживает лишь настольный интерфейс, для работы с ней потребуется использовать клавиатуру и мышь. Таким образом, Microsoft пошла против собственных рекомендаций разработчикам для Universal Windows Platform.

Источник: Engadget