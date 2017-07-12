Microsoft прекратила поддержку Windows Phone

Вчера, 11 июля, корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows Phone 8.1. Это произошло через 3 года после выпуска обновления.

Прекращение поддержки означает завершение эры Windows Phone, хотя миллионы устройств всё ещё работают под управлением этой ОС. Причём, на долю Windows Phone 7, Windows Phone 8 и Windows Phone 8.1 приходится около 80% всех доступных на рынке мобильных устройств с операционной системой Microsoft. Наиболее современная версия Windows 10 Mobile установлена лишь на 20% устройства.

Версия Windows Phone 8.1 была крупным обновлением операционной системы Windows Phone 8. Она принесла поддержку виртуального ассистента Cortana, новый центр уведомлений, изменения в дизайне, ряд улучшений в ядре ОС. Тем не менее, эта версия не смогла составить достойную конкуренцию Android и iOS. В результате, Microsoft отказалась от выпуска собственных смартфонов под брендом Lumia.

В настоящее время Microsoft всё ещё продолжает поддержку операционной системы Windows 10 Mobile, но нет информации о том, как эта поддержка будет осуществляться в дальнейшем. В последнем обновлении Windows 10 Mobile Creators Update практически не было новых функций. К тому же, компания активно рассказывает о грядущих новшествах в Windows 10 Fall Creators Update для компьютеров, но не предлагает этих же функций для тестирования на мобильной платформе. По слухам, поддержка Windows 10 Mobile также будет прекращена в 2018 году. Хотя сама Microsoft пока официально не говорит о полном выводе с рынка мобильной версии операционной системы Windows.

Источник: The Verge