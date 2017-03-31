Microsoft продаёт «собственную» версию смартфона Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S6 и S7 поставлялись с предустановленными приложениями Microsoft Skype, OneDrive и OneNote. Но в этом году сотрудничество между компаниями стало ещё более глубоким.

Так, компания Microsoft намерена предложить покупателям собственную версию нынешнего флагмана Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition. Эта версия уже доступна для предварительного заказа в розничных магазинах Microsoft в США. Смартфон получит ещё больше приложений и сервисов Microsoft.

«Настройка Microsoft применяется к Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus Microsoft Edition, когда устройства распаковываются и подключаются к Wi-Fi», — говорит представитель Microsoft. «Эта настройка гарантирует клиентам лучший в своем классе опыт работы с такими приложениями Microsoft, как Office, OneDrive, Cortana, Outlook и другими».

Таким образом, отличия между стандартными смартфонами Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus с одной стороны и Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition и Galaxy S8 Plus Microsoft Edition с другой стороны заключаются лишь в наборе предустановленных приложений. В стандартную версию поставки включаются базовые приложения Microsoft (OneDrive, Skype и Office), а версии Microsoft Edition получат несколько дополнительных приложений.

Напомним, Microsoft начала предустанавливать свои приложения на смартфоны Samsung Galaxy S6 после ожесточённого спора о роялти в Android. В мобильной операционной системе Android используются некоторые технологические наработки Microsoft, за что производители выплачивают ей некоторую сумму с каждого проданного смартфона. Со временем компании Samsung и Microsoft пришли к соглашению, условия которого являются конфиденциальными. Но на его основании на смартфоны Samsung начали предустанавливаться приложения Microsoft. Очевидно, эта секретная сделка была изменена в отношении Samsung Galaxy S8, в результате чего и возникли версии с различным набором ПО.

Источник: The Verge