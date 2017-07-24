Microsoft продолжает работать над экранизацией Halo в партнёрстве со Стивеном Спилбергом и Showtime

В 2013 году корпорация Microsoft анонсировала запуск сериала Halo. Но затем о проекте длительное время ничего не было слышно. Теперь же в интервью ресурсу AR12Gaming представитель компании заявил, что разработка сериала не прекращалась, и что Microsoft продолжает сотрудничать со Стивеном Спилбергом и компанией Showtime.

343 Industries, дочерняя компания Microsoft Studios, отвечающая за франшизу, заявила, что требуется время, чтобы гарантировать, что конечный продукт может удовлетворить ожидания поклонников. Тем не менее, в Microsoft пока не говорят, когда именно поклонники смогут увидеть результат столь длительной работы над сериалом Halo. Microsoft ограничилась лишь следующим заявлением:

«Развитие телевизионного сериала Halo продолжается. Мы хотим убедиться, что сделали всё правильно вместе с командой творческих партнеров (Стивеном Спилбергом и Showtime), которые помогут нам создать лучший сериал Halo, который ожидают и заслуживают поклонники. В настоящее время нет более подробной информации».

Источник: Engadget