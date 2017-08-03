Microsoft «проговорилась» о клавиатуре Touch Cover для iPad

Судя по всему, корпорация Microsoft работает над собственной клавиатурой для планшета iPad. Так, на странице загрузки документации, связанной с литиевыми батареями, компания разместила описание загадочного устройства «iPad Touch Cover (Model 1719)». Документ был опубликован ещё в апреле и включает примеры других устройств Microsoft: HoloLens, Band, Surface.

Пока нет сведений, когда именно Microsoft намерена представить общественности iPad Touch Cover или же от этого продукта было решено отказаться. Подробных технических характеристик устройства также нет. Известно лишь, что оно содержит встроенную батарею и подключается к iPad при помощи беспроводного соединения Bluetooth. Словосочетание Touch Cover в названии клавиатуры может свидетельствовать, что эта модель во многом похожа на версию Surface Touch Cover для собственных планшетов Microsoft. Напомним, это была сенсорная клавиатура толщиной всего 3 мм.

Вместе с тем, iPad Touch Cover может использовать интерфейс Apple Smart Connector для подключения к iPad Pro. Хотя более вероятным является позиционирование на обычные модели iPad без Smart Connector, так как Apple не продаёт собственные умные клавиатуры для iPad. Напомним, в модельном ряду Microsoft уже имеется клавиатура Universal Mobile Keyboard, которая совместима с iPad.

Источник: The Verge