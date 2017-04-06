Microsoft раскрыла характеристики консоли Xbox Project Scorpio

Борьба на рынке игровых консолей разгорается с новой силой. В прошлом году Sony выпустила усовершенствованную версию PlayStation 4 Pro с поддержкой 4K. А теперь Microsoft поделилась информацией о собственной улучшенной версии Xbox Project Scorpio.

Отмечается, что Project Scorpio обладает графической производительностью на уровне 6 терафлопс. Для сравнения, у PlayStation 4 Pro этот показатель составляет 4,2 терафлопс. Оперативная память DDR3 объёмом 8 ГБ уступит место более производительной и ёмкой конфигурации – 12 ГБ GDDR5.

Не оправдались надежды тех, кто ожидал увидеть в Project Scorpio новый процессор AMD Ryzen, в консоли используется созданный под заказ чип на базе архитектуры Jaguar. К слову, эта же архитектура использовалась и для чипов, применяемых в Xbox One, Sony PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Тем не менее, GPU в процессоре для Project Scorpio работает на частоте 1172 МГц, в то время как для Xbox One частота составляла 853 МГц, для PlayStation 4 Pro – 911 МГц.

Таким образом, прирост производительности достаточно существенный. Благодаря этому на Project Scorpio планируется запускать игры в разрешении 4K, хотя на Xbox One они могли работать лишь в разрешениях 900p или 1080p. Существующие игровые проекты для Xbox One и Xbox 360 получат существенный прирост производительности. В процессе демонстрации была запущена игра ForzaTech с разрешением 4K и заблокированной частотой обновления 60 Гц. При этом использование ресурсов GPU находилось в диапазоне 60-70%.

Для отвода тепла от вычислительных компонентов консоли PlayStation 4 Pro Project Scorpio применяется система охлаждения на базе технологии испарительной камеры. Такие решения используются в топовых видеокартах. При этом консоль описывается в качестве «компактного» устройства с интегрированным блоком питания. Информации о внешнем виде новинки пока нет, имеется лишь некоторое общее описание. Так, задняя панель похожа на Xbox One S и не содержит выделенный порт для подключения Kinect, зато имеется вход HDMI. Также сообщается о наличии оптического привода 4K Blu-ray. Ожидается, что окончательный форм-фактор консоли Project Scorpio будет представлен во время проведения выставки E3. До пресс-конференции Microsoft на E3 компания не планирует устраивать демонстрации устройства. Ориентировочная цена и маркетинговое название новой консоли также пока не раскрывается.

Источник: The Verge