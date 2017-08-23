Microsoft создала собственную аппаратную платформу для обработки задач ИИ в режиме реального времени

Корпорация Microsoft представила собственную аппаратную платформу ускорения обработки задач искусственного интеллекта. Она получила название Project Brainwave и предназначена для работы в облачных сервисах в режиме реального времени.

Устройство основано на новом чипе FPGA (Field Programmable Gate Array — Программируемая Логическая Интегральная Схема) Intel Stratix 10. Такая система способна обеспечивать производительность в задачах машинного обучения на уровне 39,5 терафлопс при задержках менее 1 мс без необходимости объединения задач. Иными словами, она может выполнять задачи ИИ по мере их поступления.

Microsoft Project Brainwaveявляется более гибкой системой, чем многие из конкурирующих жёстко запрограммированных решений. Она полагается на «мягкий» динамический механизм обработки нейронной сети. Система может работать с собственным фреймворком ИИ Microsoft Cognitive Toolkit, а также с Google TensorFlow и др. Пользователи смогут создать систему машинного обучения в соответствии с их пожеланиями и получать результат в режиме реального времени.

Microsoft намерена предоставлять доступ к Project Brainwave через собственные облачные сервисы Azure.

Источник: Engadget