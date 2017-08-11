Microsoft создала специальную версию Windows 10 для высокопроизводительных рабочих станций

Корпорация Microsoft представила новую версию настольной операционной системы Windows 10 Pro for Workstations. Это специальная редакция, предназначенная для применения на производительных рабочих станциях, использующих оборудование серверного класса: большое количество логических ядер и большой объём оперативной памяти.

В операционной системе Windows 10 Pro for Workstations реализовано несколько важных нововведений по сравнению обычной версией ОС. Так, по умолчанию активирована файловая система ReFS (Resilient File System), которая обеспечивает повышенную надёжность хранения данных и оптимизирована для обработки больших объёмов данных. Также в ОС добавлена поддержка модулей памяти NVDIMM-N, которые совмещают в себе скорость работы оперативной памяти и способность энергонезависимой памяти сохранять данные даже в случае неожиданного отключения рабочей станции. Вместе с тем, добавлен компонент SMB Direct, который поддерживает использование сетевых адаптеров с функцией удаленного доступа к памяти RDMA (Remote Direct Memory Access). Это позволит повысить производительность сети без увеличения нагрузки на процессор.

Наконец, в Windows 10 Pro for Workstations предлагается расширенная поддержка аппаратных ресурсов. В частности, заявлена поддержка серверных процессоров Intel Xeon и AMD Opteron в количестве до четырёх CPU, а также до 6 ТБ оперативной памяти. Напомним, «обычная» версия Windows 10 Pro позволяет устанавливать до двух физических процессоров и до 2 ТБ ОЗУ.

Версия Windows 10 Pro for Workstations станет доступной пользователям осенью этого года вместе с выпуском обновления Windows 10 Fall Creators Update.

Источник: The Verge