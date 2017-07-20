Microsoft создала термостат GLAS с интегрированным цифровым ассистентом Cortana

Корпорация Microsoft совместно с Johnson Controls создали термостат под названием GLAS. Видео-презентация устройства была опубликована на YouTube.

Термостат GLAS содержит полупрозрачный сенсорный дисплей, с помощью которого можно управлять температурой в комнате, проверять использование энергии и качество воздуха, просматривать сведения из календаря. Устройство содержит встроенные сенсоры, которые определяют, когда пользователь находится в комнате. Термостат постоянно проверяет качество воздуха как внутри помещения, так и на улице.

Новинка работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 IoT Core и содержит встроенный виртуальный ассистент Cortana. Это один из первых термостатов с Cortana, появившихся после того, как Microsoft заявила о намерении интегрировать поддержку виртуального ассистента в различные электронные устройства: холодильники, термостаты, тостеры.

Судя по видео, термостат GLAS позиционируется в качестве решения для бизнеса и коммерческих объектов. Он может работать с облачными сервисами Microsoft Azure. Пока не уточняется, будет ли GLAS доступным для потребителей и когда состоится его официальная презентация.

Источник: The Verge