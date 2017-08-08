Microsoft тестирует обновлённый дизайн главной панели Xbox One на базе концепции Fluent Design

Корпорация Microsoft тестирует крупное обновление главной панели Xbox в соответствии с новым дизайном Fluent Design. Участникам программы Xbox One Insiders тестовая версия обновления доступна с сегодняшнего дня. Внедрённые новшества призваны ускорить навигацию и сделать интерфейс более удобным.

Вкладки в проводнике теперь упорядочены по горизонтали, пользователь может переключаться между ними при помощи контроллера Xbox. Обновлённый проводник включает разделы авторизации, достижений, групп, друзей, сообщений, трансляций, новый центр действий.

Новый интерфейс главной панели теперь позволяет закреплять некоторые элементы на домашнем экране, например, избранных друзей наряду с играми и приложениями. Прикрепленные игры даже показывают каналы активности, благодаря этому можно видеть, когда кто-то из друзей играет в определённую игру.

Вместе с тем, был доработан социальный аспект интерфейса панели Xbox One. Новый макет ленты включает полноэкранный просмотр с возможностью читать комментарии. Группы, игровые хабы и профили также были обновлены в соответствии с новым пользовательским интерфейсом, что призвано упростить навигацию по ним.

Кроме того, некоторые изменения внесены и в приложение Windows 10 Xbox. Они позволят активировать или деактивировать режим Game Mode для каждой игры в панели приложения, а также добавят новые опции управления трансляцией звука через Mixer из игровой панели.

Источник: The Verge