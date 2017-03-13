Microsoft тестирует рекламные объявления с возможностью запуска приложений без их установки

Недавно Google внедрила в тестовом режиме в ОС Android функцию Instant Apps. Это не требующие установки приложения, на лету подгружающиеся из Play Store. Таким образом, пользователь может запустить приложение, не устанавливая его. В Microsoft решили использовать такой же подход, но уже для рекламных объявлений.

Так, Microsoft запустила в тестовом режиме функцию Playable Ads. Она позволяет опробовать приложение для Windows 10 без его установки. После клика по объявлению пользователю в потоковом режиме будет запущено приложение, что позволит ознакомиться с его внешним видом и возможностями. Если пользователю понравится приложение, он сможет перейти по ссылке в магазин Windows Store для его покупки и загрузки.

Длительность сеанса пробного использования приложения в потоковом режиме составляет 3 минуты. Это слишком мало, чтобы успеть опробовать игру. Этого времени едва хватит на прохождение первого уровня или обучающей миссии. Да и для ознакомления с возможностями приложений этого времени может быть недостаточно. Но в Microsoft полагают, что это всё же лучше, чем ориентироваться по изображениям в магазине. Возможно, в процессе тестирования и сбора отзывов ограничение времени будет изменено.

Преимуществом Playable Ads для разработчиков является тот факт, что им не нужно будет вносить существенные изменения в свои приложения для реализации таких демо-версий. Им достаточно будет активировать кнопку «Try now», а Microsoft позаботится об остальном.

Источник: Engadget