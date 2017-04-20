Microsoft To-Do — замена популярного планировщика задач Wunderlist

Компания Microsoft выпустила новый планировщик задач под названием Microsoft To-Do. Начиная со вчерашнего дня, предварительная версия сервиса доступна как в виде веб-версии, так и в виде приложений на платформах iOS, Android и Windows 10. Приложение позволяет создавать простые и удобные списки задач, устанавливать напоминания и контролировать ход выполнения задач.

Новый планировщик Microsoft To-Do поразительно похож на Wunderlist, другой известный менеджер задач, и даже предлагает возможность импорта списков Wunderlist. Но это и не удивительно, ведь, как мы помним, Microsoft купила Wunderlist еще в 2015 году.

Одна из главных изюминок Microsoft To-Do – функция «Мой день» (My Day), которая предлагает свежий список задач каждый новый день, тем самым мотивируя пользователей выполнять все свои дела вовремя. Сервис подключен к Office 365 и полностью интегрирован с Outlook и другими приложениями/сервисами компании из офисного пакета Microsoft Office. В активе Microsoft To-Do также имеются полезные рекомендации – система выдвигает предположения касательно новых задач на каждый день, анализируя старые записи и грядущие события. Чтобы было легче различать списки между собой, можно использовать смайлики эмодзи. Ну и, естественно, Microsoft To-Do предлагает полную синхронизацию данных на всех устройствах пользователя.

В перспективе Microsoft планирует перенести в To-Do еще больше функций из Wunderlist, включая возможность совместного использования списков. Также в планах разработчиков числится выпуск клиентского приложения для Mac и специальных версий приложения для iPad и планшетов на Android.

В конечном итоге Wunderlist уйдет в историю, уступив место To-Do. Это произойдет, когда Microsoft будет уверена, что включила в To-Do все самое лучшее из Wunderlist.

Источник: The Verge