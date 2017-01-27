Microsoft улучшила свои финансовые показатели, несмотря на снижение доходов от смартфонов и игрового направления

Корпорация Microsoft опубликовала отчёт с результатами финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы во втором фискальном квартале 2017 года, который завершился 31 декабря календарного 2016 года.

В отчётном периоде Microsoft получила совокупный доход в сумме $24,1 млрд, это на 1% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Чистая прибыль во втором квартале фискального 2017 года составила $5,2 млрд, прирост по сравнению с прошлым годом составил 4%. Показатель прибыли на каждую акцию зафиксирован на значении $0,66, это на 6% больше результата второго квартала фискального 2016 года.

Отметим, 8 декабря 2016 года Microsoft закрыла сделку по покупке LinkedIn. До конца отчётного периода Microsoft получила от LinkedIn доход в сумме $228 млн и чистый убыток в сумме $100 млн. Результаты LinkedIn учитываются в рамках подразделения Productivity and Business Processes.

Подразделение Productivity and Business Processes продемонстрировало рост доходов на 10% благодаря высокому спросу на продукты Office и сопутствующие облачные сервисы. Также рост доходов продемонстрировало и подразделение Intelligent Cloud – на 8%. Сегмент Azure продемонстрировал рост доходов на существенные 93%, а использование Azure возросло более чем в 2 раза за минувший год. Но доходы от сервисов для корпоративного сектора сократились на 4%. Подразделение More Personal Computing получило на 5% меньше дохода, чем во втором квартале фискального 2016 года. В основном, это связано с незначительными поступлениями от продаж смартфонов. Также снизились поступления от игрового направления – на 3% (при этом уменьшились доходы от продажи консолей, но возросли доходы от продажи ПО и сервисов). В то же время прочие сегменты этого подразделения показали неплохие результаты. Так, доходы от OEM лицензирования Windows увеличились на 5%, доходы от коммерческих продуктов и сервисов для Windows – тоже на 5%, доходы от рекламы – на 10%.

Источник: Microsoft