Microsoft уточнила, какие данные о пользователях собирает Windows 10
Корпорация Microsoft обновила политику конфиденциальности и опубликовала информацию о том, какие данные пользователей собираются и обрабатываются в операционной системе Windows 10.
«Впервые мы опубликовали полный список диагностических данных, собираемых на базовом уровне. Мы также представляем детализированную сводку накопленной информации о пользователях как на основном, так и полном уровнях диагностики», — заявил руководитель направления Windows Терри Майерсон (Terry Myerson).
Соответствующий инструмент для более полного управления собираемыми в Windows 10 данными будет представлен вместе с обновлением Creators Update, которое будет представлено на следующей неделе.
Пользователи смогут выбрать, какой уровень данных будет собираться по различным аспектам: базовый или полный. При этом было сокращено количество обрабатываемых событий и в 2 раза уменьшен объём собираемых данных на базовом уровне.
Источник: The Verge
- После релиза операционной системы Windows 10 многие пользователи отказывались переходить на неё из-за опасений, связанных со сбором данных.
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- В прошлом месяце были опубликованы вводящие в заблуждение сообщения в которых утверждалось, что в Windows 10 встроены кейлогеры.
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- Эти опасения привлекли внимание властей. В результате, Франция предписала Microsoft прекратить отслеживание действий пользователей в Windows 10. Вместе с тем, контролирующие органы ЕС признали недостаточными меры, принятые в Creators Update.
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- Организация Electronic Frontier Foundation ранее обвиняла Microsoft в игнорировании выбора пользователя и конфиденциальности в Windows 10. Пока нет сведений, изменится ли оценка Electronic Frontier Foundation после выхода Creators Update.