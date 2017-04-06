Microsoft уточнила, какие данные о пользователях собирает Windows 10

Корпорация Microsoft обновила политику конфиденциальности и опубликовала информацию о том, какие данные пользователей собираются и обрабатываются в операционной системе Windows 10.

«Впервые мы опубликовали полный список диагностических данных, собираемых на базовом уровне. Мы также представляем детализированную сводку накопленной информации о пользователях как на основном, так и полном уровнях диагностики», — заявил руководитель направления Windows Терри Майерсон (Terry Myerson).

Соответствующий инструмент для более полного управления собираемыми в Windows 10 данными будет представлен вместе с обновлением Creators Update, которое будет представлено на следующей неделе.

Пользователи смогут выбрать, какой уровень данных будет собираться по различным аспектам: базовый или полный. При этом было сокращено количество обрабатываемых событий и в 2 раза уменьшен объём собираемых данных на базовом уровне.

Источник: The Verge