Microsoft выпустила более компактный адаптер Xbox Wireless Adapter, позволяющий подключать контроллер Xbox к ПК

Корпорация Microsoft анонсировала выпуск нового беспроводного адаптера Xbox Wireless Adapter, который позволяет подключать контроллер Xbox к компьютеру с ОС Windows. Новинка получилась значительно компактнее модели предыдущего поколения.

Старый адаптер был, примерно, в 2 раза крупнее обычного USB-флэш накопителя и при подключении к компьютеру выглядел громоздким куском пластика. Новая модель оказалась на 66% меньше предшественника и выглядит как обычный современный USB-флэш накопитель. При этом функциональные возможности новинки не ухудшились. Она поддерживает возможность подключения до 8 контроллеров одновременно, а также до 4 гарнитур или до 2 стерео гарнитур.

Новый адаптер Microsoft Xbox Wireless Adapter поступит в продажу с 8 августа по цене $24,99. На сайте компании уже можно оформить предварительный заказ. Причём, имеются некоторые нестыковки при описании устройства на сайте Microsoft. В одном разделе говорится, что адаптер совместим только с компьютерами с ОС Windows 10, а на другой странице в перечне поддерживаемых систем также значится Windows 7.

Источник: The Verge