Microsoft «засветила» новый дизайн Windows 10

На этот год компания Microsoft запланировала существенное обновление интерфейса операционной системы Windows 10. Разработка соответствующего обновления ведется в рамках проекта с кодовым названием Project Neon, первые скриншоты с наработками мы видели в начале прошлого месяца. И если кто и сомневался в подлинности тех изображений, то теперь никаких сомнений быть не должно.

В ходе мероприятия Windows Developer Day компания Microsoft сама слегка приоткрыла завесу тайны над обновлением Project Neon. Показанный выше слайд из презентации софтверного гиганта демонстрирует тот же интерфейс, который мы видели на первых скриншотах. О полностью новом интерфейсе в данном случае речь не идет вообще, общий подход остался прежним, а внесенные изменения, если судить по имеющимся изображениям, носят скорее косметический характер, то есть малозаметны. Основной упор в Project Neon разработчики делают на использование анимации и различных визуальных эффектов размытия в самих приложениях. Это и нестранно, учитывая нынешний курс Microsoft на развитие возможностей Windows 10, связанных с 3D и HoloLens.

Мы уже ранее упоминали новый эффект под названием Acrylic, который обеспечивает легкое размытие фона и различных элементов интерфейса приложений. Ожидается, что Acrylic и другие изменения войдут в обновление Redstone 3, о котором компания подробно расскажет в ходе грядущей конференции разработчиков Build в мае.

Источник: The Verge и TNW