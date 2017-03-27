Microsoft завершила разработку специальной версии Windows 10, одобренной правительством КНР

Возвращение Microsoft на корпоративный и правительственный рынок Китая не за горами: компания объявила об окончании разработки специальной «безопасной» версии Windows 10 для китайских госучреждений.

Только для госсектора

Microsoft завершила разработку специализированной версии операционной системы Windows 10 и готова к ее поставкам для нужд китайского правительства. Об этом сообщает China Daily, ссылаясь на официальное заявление Алена Крозье, главы департамента Microsoft Greater China.

“Мы разработали первую версию Windows 10, заточенную под использование в китайских государственных учреждениях. — заявил Крозье. — Ее уже протестировали три крупных корпоративных заказчика, которые признали новинку достаточно защищенной и контролируемой”.

Стоит отметить, что впервые представители Microsoft объявили о работе над специальной версией Windows 10 для правительственного сектора Китая примерно год назад. Тогда же стало известно, что одобренная руководством страны версия операционной системы будет разработана предприятием C&M Information Technologies, созданным Microsoft совместно с китайской технологической компанией оборонного сектора China Electronics Technology Group Corp. (CETC). Именно CETC, будучи государственной корпорацией, является эксклюзивным лицензиаром для важных государственных предприятий.

Китайская «правительственная» версия Windows 10, получившая название Zhuangongban, будет поставляться в страну наряду с обычной и уже продающейся версией Windows 10 для потребительского рынка и компаний из неправительственного сектора.

Особенности госверсии Windows 10

Официальные представители Microsoft предпочли не распространяться об отличиях обычной версии Windows 10 от специализированной.

Все, что на сегодняшний день известно из официальных источников по этой теме, – это то, что в госверсии Windows 10 удален ряд потребительских приложений и функций ради повышения ее защищенности, безопасности и управляемости.

Историческая справка: власти КНР против Microsoft



Создание совместного предприятия Microsoft и CETC стало вынужденным шагом для американской корпорации после того, как в 2014 году китайцы свернули государственные закупки Windows 8 (а впоследствии — и Win10) «из соображений информационной безопасности».

Поводом для запрета послужили тогдашние слова бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который заявил, что «Microsoft спит с АНБ в одной кровати», предоставляя правоохранительным органам США возможность в любой момент заполучить полный доступ к операционной системе. Как следствие, в мае 2014 года китайское правительство наложило запрет на использование Windows 8 в вычислительных системах госсектора, а через несколько месяцев возбудило в отношении Microsoft масштабное антимонопольное расследование. Кроме этого, власти КНР объявили о сотрудничестве с Canonical, девелоперами Ubuntu, с целью разработать альтернативу Windows. Правда, в конечном счете попытки создать китайскую ОС, основанную на Linux, потерпели неудачу.

В мае 2016 нападки на Microsoft усилились: компания была вынуждена закрыть свой портал MSN China и сделать Baidu.com домашней страницей и поисковым движком по умолчанию для всех китайских пользователей браузера EDGE под Windows 10.

Возвращение после трех лет отсутствия

В рамках выпуска правительственной версии Windows 10 в Microsoft не теряют надежду вернуться на доходный и масштабный китайский госрынок, восстановить подпорченную репутацию и возможность продвигать собственные сервисы, например, поисковик Bing.

Напоследок отметим, что, несмотря на запрет использования Win10 в государственных учреждениях, по данным China Daily, в настоящее время Microsoft имеет более 70 тыс. корпоративных клиентов из Китая в своем облачном сервисе Azure, при этом годом ранее таких клиентов насчитывалось только 65 тыс. Возможность предлагать облачные сервисы Azure и Office 365 в Китае появилась у Microsoft после заключения партнерского соглашения с китайской 21Vianet.

Также Microsoft активно сотрудничает с Tencent, Lenovo и Xiaomi. Таким образом, заключают эксперты, американская компания явно не намерена покидать китайский рынок, несмотря даже на то давление, что оказывают власти Китая на некитайские корпорации.