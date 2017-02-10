Миграционная служба Украины уже оформила 2,6 млн биометрических загранпаспортов и обещает без проблем справиться с ажиотажем из-за скорого безвиза с ЕС

Государственная миграционная служба Украины (ГМС) начала оформлять биометрические паспорта для выезда за границу два года назад, 12 января 2015 года. За это время украинцы успели получить 2,6 млн биометрических паспортов, которые являются необходимым условием при пересечении границы с Евросоюзом по упрощенной процедуре. При этом председатель ГМС Максим Соколюк в интервью «Европейской правде» пообещал, что его служба без проблем справится с ажиотажным наплывом желающих оформить биометрический загранпаспорт, который ожидается в свете последних новостей (Президент Еврокомиссии заявил, что Украина получит безвизовый режим с ЕС к лету текущего года).

«Большая часть тех, кто часто ездит и будет ездить в ЕС – они уже с паспортами. Понятно, что все равно будет какой-то всплеск активности, но у нас еще есть время. Исходим из того, что технически безвизовый режим заработает летом? Тогда у нас есть февраль, март, апрель, май, июнь. А за пять месяцев мы еще миллион паспортов выпустим», — сказал Соколюк.

По словам председателя ГМС вскоре будут работать уже около 600 подразделений по оформлению биометрических паспортов, тогда как до недавнего времени их было чуть больше 200. Также к оформлению загранпаспортов подключились Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). На данный момент их всего одиннадцать, но в ближайшие месяцы планируется запустить еще 5-10 таких центров. Также продолжают оформлять загранпаспорта «Паспортные сервисы» госпредприятия ГМС, которые сейчас принимают 170-200 тысяч заявок в месяц на заграничные паспорта и технически способны справиться с 50% всплеском заявок, то есть оформить порядка 250-300 тысяч загранпаспортов.

Максим Соколюк также пояснил, что отсутствие мест на сайте в электронной очереди на оформление паспорта не означает, что в ГМС заняты все мощности. По его словам, система специально ограничена таким образом, чтобы через интернет можно было забронировать не более 30% мест в очереди на оформление паспортов. Так что даже если в интернете нет мест, то они есть в отделении ГМС по предварительной регистрации в терминале или в порядке живой очереди «сегодня на сегодня».

Напомним, что биометрические загранпаспорта в Украине начали выдавать 12 января 2015 года. Биометрический паспорт для выезда за границу отличается наличием электронного чипа, встроенного в обложку паспортной книжки. Помимо той информации, которая нанесена на странице данных паспорта, чип содержит биометрические данные владельца: отпечатки указательных пальцев рук, фотографию лица и цифровую подпись.

Источник: «Европейская правда»