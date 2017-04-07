Миграционная служба Украины уже оформила 3 млн биометрических загранпаспортов, каждый день такие паспорта получают более 10 тыс. украинцев

В связи со вчерашней отменой Европарламентом виз для граждан Украины наблюдается значительный всплеск интереса украинцев к получению биометрических загранпаспортов. При этом активность желающих получить документ, дающий право на безвизовое посещение стран ЕС, была настолько высокой, что вчера наблюдались перебои в работе сайта госпредприятия «Документ», которое предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов.

Сегодня в комментарии изданию LIGA.net глава государственной миграционной службы Максим Соколюк поспешил успокоить украинцев. Он отметил, что на данный момент выдано более 3 млн биометрических загранпаспортов и каждый день их количество растет более чем на 10 тысяч штук.

«Мы начали выдачу биометрических паспортов в январе 2015 года. По статистике на 9 утра сегодняшнего дня уже 3 миллиона 25 тысяч 129 граждан получили биометрические документы для выезда за границу», — сказал он.

Максим Соколюк также отметил, что украинские биометрические паспорта признаны в мире. Помимо подразделений миграционной службы их выдают Центры предоставления административных услуг. Их уже работает 18, в ближайшее время, в Киеве до 1 мая еще 10 центров присоединится к процессу.

«Каждый день более 10 тысяч граждан Украины получают новые биометрические паспорта для выезда за границу. Иногда их количество превышает 12 тысяч. Процесс продолжается. Мы видим, что спрос растет. Это связано с майскими праздниками и периодом отпусков. И мы к этому готовы», — добавил он.

Напомним, что по состоянию на 10 февраля текущего года Государственная миграционная служба Украины выдала 2,6 млн биометрических паспортов, которые являются необходимым условием при пересечении границы с Евросоюзом по упрощенной процедуре. Таким образом за неполных два месяца 2017 года биометрический загранпаспорт успело получить порядка 400 тыс. украинцев.

Источник: LIGA.net