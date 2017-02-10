Миллионы приложений могут быть удалены из Google Play Store из-за отсутствия политики конфиденциальности

На протяжении последних суток компания Google отправила уведомления разработчикам Android-приложений по всему миру, в которых сообщает о намерении ограничить видимость или удалить их приложения из Play Store. Причиной тому является нарушение политики использования данных пользователей. Для большинства разработчиков нарушением является отсутствие политики конфиденциальности.

Google планирует предпринять действия в отношении так называемых «зомби-приложений», наводнивших Play Store. Но многие разработчики могли не иметь мотивации или знаний для создания политики конфиденциальности. Особенно это может касаться многих начинающих разработчиков. Их проекты могут быть удалены из Play Store в рамках грядущей общей чистки.

Многие разработчики приветствуют такой шаг Google. Например, создатель игры Hip Hop Ninja! Заявил, что благодаря удалению множества зомби-приложений другие проекты смогут быть более заметными, так как поисковая выдача очистится от мусора, а многие релевантные запросы будут выводить именно то, что нужно пользователю.

Разработчикам предоставляется время на устранение нарушений. Они могут добавить политику конфиденциальности в свои приложения до 15 марта. Если они не успеют или не захотят это сделать, Google предпримет «административные действия для ограничения видимости приложений вплоть до их удаления из Play Store».

Источник: thenextweb