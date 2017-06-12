Minecraft получит «супер-пупер» 4K графику и поддержку кроссплатформенной игры

Для игры Minecraft анонсировано обновление с оригинальным названием Super Duper Graphics Pack. Оно принесло в игру более реалистичные текстуры, световые эффекты, улучшенную графику и поддержку разрешения 4K для новой консоли Xbox One X. Теперь кубики в игре будут выглядеть ещё качественнее и реалистичнее.

Кроме того, было анонсировано ещё одно обновление для игры Minecraft – Better Together Update. С его выходом будет добавлен магазин для членов сообщества, в котором они смогут продавать свои творения. Также появятся новые внутриигровые серверы для совместной игры. Наконец, будет добавлена возможность кроссплатформенной игры в Minecraft для различных поддерживаемых платформ, включая Xbox One, Windows 10, Nintendo Switch и различные мобильные устройства.

Обновление Better Together Update для Minecraft станет доступным этим летом, а Super Duper Graphics Pack – осенью этого года.

Источник: The Verge