Министерство финансов Украины совместно с ПриватБанком создаст единую систему верификации бюджетных выплат, которая согласует разрозненные базы данных госорганов

Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк займутся созданием единой системы верификации бюджетных выплат в Украине, которая позволит сэкономить значительные средства за счет объединения различных баз данных льготников в единую управляемую систему.

По словам министра финансов Александра Данилюка, сегодня украинский бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий. Это обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов. Также без создания системы верификации бюджетных выплат государство не может обеспечить качественное предоставление льгот и других услуг.

«Наша главная цель – повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком в этом направлении для всей страны является важным и необходимым», – отметил Александр Данилюк.

Как сообщил во время подписания меморандума председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, банк готов делиться эффективными решениями и архитектурами в IT-отрасли для построения системы верификации бюджетных выплат, других общенациональных баз данных.

«Одним из главных стратегических направлений работы банка является «Приват.Share», интеграция передовых технологий в системы госуправления и государственных финансов, – отметил Александр Шлапак. – На сегодня единая клиентская база ПриватБанка является самым совершенным в Украине примером создания и администрирования базы данных, и наш опыт, наши наработки позволят государству не изобретать велосипед, а в кратчайшие сроки построить систему верификации бюджетных выплат».

Отмечается, что при разработке Министерством финансов единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки ПриватБанка, но и привлекаться специалисты банка для создания новых разработок. По словам А. Шлапака, новая система, на разработку которой нужно полгода, позволит раздробленные и бесчисленные базы данных объединить в единую управляемую систему.

Источник: ПриватБанк