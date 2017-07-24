Министерство образования Украины выпустило мобильное приложение «Личный электронный кабинет абитуриента»

После недавнего сбоя компьютерной системы, который привел к потере данных по заявкам около 40 тыс. украинских абитуриентов, Министерство образования выпустило мобильное приложение «Личный электронный кабинет абитуриента». Приложение позволяет поступающим отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах.

Пока приложение доступно исключительно для наиболее популярной мобильной платформы Android (загрузить его можно по следующей ссылке), но разработчики обещают вскоре выпустить и вариант для iOS-устройств.

Чтобы воспользоваться приложением «Личный электронный кабинет абитуриента», абитуриенту необходимо указать логин и пароль личного электронного кабинета, после этого он получит возможность пользоваться следующими функциями:

информирование о поданных заявках на конкурсные предложения;

отображение статуса заявки в реальном времени;

список дисциплин и информацию о приемной комиссии;

информирование о результатах конкурса.

В то же время мобильное приложение не предоставляет возможность внесения изменений в поданные заявления на вступление; возможности подачи заявлений в онлайн-режиме; возможности сдачи вступительных экзаменов онлайн, а также преимуществ на участие в конкурсе при поступлении на то или иное конкурсное предложение.

В данный момент продолжается работа над совершенствованием сервиса и разработчики призывают пользователей сообщать о проблемах и предлагать улучшения функциональности по адресу электронной почты info@osvita.net.

Отметим, что на утро 24 июля поступающие зарегистрировали почти 155 тыс. личных электронных кабинетов, через которые поданы 921 тыс. 742 электронных заявления. Всего же на все образовательно-квалификационные уровни младший специалист, бакалавр, магистр уже подано 1 млн 456 тыс. 767 заявлений от 444 тыс. 736 абитуриентов. Регистрация электронных кабинетов завершается 25 июля в 18:00, а подачи заявлений — 26 июля в 18:00.

Напомним, что в первые два дня вступительной кампании система Единой государственной электронной базы по вопросам образования не справилась с нагрузками и в конечном итоге полностью вышла из строя. В результате порядка 40 тыс. заявлений абитуриентов не были должным образом зарегистрированы, их исправляли в ручном режиме, а тем абитуриентам, которые все же не смогли зарегистрировать электронный кабинет, предоставили возможность подавать бумажные заявления.

Источник: Министерство образования Украины