Министерство юстиции Украины запускает онлайн-сервис, который позволит за сутки создать или ликвидировать ФОП

Министерство юстиции Украины запускает онлайн-сервис, который позволит создать или ликвидировать ФОП (Фізична особа-підприємець) в течение суток. Об этом сегодня рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает издание LIGA.net.

Данный сервис будет доступен в «Онлайн-доме юстиции», при этом планируется, что в первые две недели сервис будет работать в тестовом режиме, а после этого — постоянно. Чтобы зарегистрировать или ликвидировать ФОП, нужно создать запись в личном кабинете и подать заявление. Предполагается, что все необходимые действия будут проведены в течение суток.

«Планшеты, телефон или компьютеры взяток не требуют», — отметил замминистра юстиции Павел Мороз.

Чиновник также отметил, что электронными сервисами Министерства юстиции в прошлом году воспользовались более 1 млн человек, а всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 50 тыс. новых предпринимателей.

Напомним, что до конца текущего года Министерство юстиции Украины планирует перевести в электронную форму возможность ликвидации общественных объединений и создания профессиональных союзов.

Источник: LIGA.net