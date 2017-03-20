Министр инфраструктуры: «Электромобили в Украине могут подешеветь более чем на 40%, если Верховная Рада примет разрабатываемый нами законопроект»

Электромобили для украинцев могут подешеветь более чем на 40%, если будет принят законопроект, над которым в данный момент работает Министерство инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр ведомства Владимир Омелян во время встречи рабочей группы, которая работает над мерами по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине.

Во встрече приняли участие народный депутат Украины Геннадий Кривошея, представители органов исполнительной власти, профильных ассоциаций, общественных организаций и бизнес-кругов. Во время мероприятия была представлена рабочая версия законопроекта №5494 «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо масштабного розвитку ринку електромобілів в Україні», направленного на стимулирование развития отрасли электрического транспорта, который был разработан Министерством инфраструктуры совместно с народными депутатами и представителями рынка.

Законопроект предусматривает меры по стимулированию спроса на электрический транспорт, создание благоприятных условий для привлечения стратегических инвесторов и развития национального производства, улучшение бизнес-климата для малого и среднего бизнеса в сфере пассажирских перевозок, развитие инфраструктуры и повышение комфорта владения электрическим транспортом.

Кроме основного законопроекта №5494, инициированного Олегом Ляшко («Радикальная партия»), вышеупомянутым Геннадием Кривошеей («Народный фронт») и другими депутатами, на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады Украины также находится альтернативный законопроект №5494-1 «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку електромобілів», инициатором которого является Алексей Рябчин, депутат фракции «Батькивщина».

По мнению экспертов, оба законопроекта о стимулировании рынка электромобилей не противоречат положениям Соглашения об ассоциации и праву ЕС. При этом оба они требуют уточнений, оценки избранных разработчиками способов стимулирования на предмет наличия возможных рисков, а также эффективности его положений и определения оптимальной модели развития этого сегмента автомобильного рынка.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планировал, что уже к началу 2020 года доля электромобилей в Украине должна составлять 15% от всех проданных авто. Тогда же он предполагал, что отмена акциза, а также ПДВ и сбора в пенсионный фонд при первой регистрации электромобиля в Украине должны снизить его стоимость на 22% от текущего уровня. Также упоминалось о том, что министерство рассматривает возможность компенсировать украинскому покупателю часть стоимости электромобиля, а в перспективе — создать проекты по сборке электромобилей в Украине совместно с крупными зарубежными автопроизводителями.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины