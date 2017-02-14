Министр инфраструктуры описал радужное будущее электромобилей в Украине: 15% рынка через три года, снижение стоимости на 22%, льготы и компенсации покупателям и даже сборка электромобилей в стране

В Украине прошел круглый стол по вопросам популяризации электромобилей в Украине, во время которого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о планах правительства в данном направлении. В частности, он упомянул о том, что уже через три года (то есть к началу 2020 года) доля электромобилей в Украине должна составлять 15% от всех проданных авто.

Для достижения данной цели правительство в первую очередь попытается уменьшить стоимость электрических моделей. Так, Минтранс планирует отменить акциз на электромобили в Украине, а также ПДВ и сбор в пенсионный фонд при первой регистрации. Суммарно эти меры позволят снизить цену на 21,6% от текущего уровня.

По словам Владимира Омеляна, в министерстве также рассматривается вариант компенсации части стоимости электромобиля. Не секрет, что подобные льготы существуют в США и странах Европы и при правильном выборе уровня компенсации данная мера действительно помогает значительно поднять уровень продаж электромобилей в стране.

Кроме того, Владимир Омелян не исключает, что в перспективе в Украине может начаться и производство электромобилей, что это еще больше уменьшит их цену. Потенциальными инвесторами в данных проектах министр считает таких крупных производителей, как Volkswagen, Hyundai, Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Fiat.

Со своей стороны отметим, что все вышеперечисленные меры звучат весьма привлекательно, однако между заявлениями о намерениях и реально принятыми мерами по популяризации электромобилей в Украине может оказаться настолько глубокая пропасть, что ждать их воплощения придется не три года, а значительно дольше.

Источник: Автоцентр